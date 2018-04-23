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Житель Якутии пытался отравить полицейского ртутью
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Житель Якутии из мести пытался отравить полицейского ртутью 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Якутии подозревается в попытке отравить полицейского ртутью из мести за привлечение к уголовной ответственности, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел 18 апреля в гаражном боксе аэропорта Тикси. По данным СК, 39-летний житель поселка решил отравить одного из полицейских из мести за то, что правоохранители привлекли его к уголовной ответственности за кражу имущества.
" (Он) разлил в салоне служебного автомобиля ртуть, осознавая, что она является ядовитым металлом и может повлечь тяжелое отравление", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Подозреваемый заключен под стражу.
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