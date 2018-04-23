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Якутский мститель попытался отравить полицейского ртутью
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Якутский мститель попытался отравить полицейского ртутью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Якутии попытался отравить полицейского ртутью в отместку за привлечение к уголовной ответственности. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.
39-летний водитель аэропорта Тикси разлил металл в автомобиле руководителя транспортной полиции.
18 апреля в период с 15 до 17 часов по местному времени он проник в гаражный бокс аэропорта, уточнила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СК на транспорте. Мужчина хотел отомстить полицейскому за то, что его подчиненные привлекли его за кражу имущества одного из предприятий.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Подозреваемый взят под стражу.
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