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Неизвестные в масках избили девятиклассника на западе Москвы
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Неизвестные в масках избили девятиклассника на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В столичном районе Филевский Парк неизвестные на улице избили школьника, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, днем 24 апреля на ул. Минская, между домами, несколько неизвестных, лица которых были скрыты за масками, напали на подростка 2002 г. рождения.
«Учащийся девятого класса столичной школы обратился в поликлинику, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, синяки и ссадины бедра», — сказал источник.
Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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