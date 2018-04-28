Мужчину избили и ограбили на 3,3 млн руб. в ресторане на севере Москвы

В ресторане на севере столицы неизвестные избили и ограбили мужчину, преступникам достались деньги потерпевшего. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Вечером 27 апреля в ресторан на ул. Черняховского ворвались четверо неизвестных. «Злоумышленники несколько раз ударили по голове мужчину 1987 г. рождения, работающего менеджером по продаже компьютерного оборудования, открыто похитили у него 2 млн руб. и 20 тыс. долл., после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 3,3 млн руб.», — сказали в столичном главке.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступников.