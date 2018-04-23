Два чиновника попали под следствие в Красноярском крае 

Уголовные дела были возбуждены сразу против двух глав поселков Красноярского края. Речь идет о руководителях администраций поселений Кедровый и Стрелка‐Чуня. Чиновников обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщила пресс‐служба регионального ГСУ СК.
Интерес у следователей вызвала информация о покупке главой поселка Кедровый Емельяновской области права собственности на земельный участок.
С ноября по декабрь 2016 года подозреваемый подписал акты выполненных работ и осуществил оплату в пользу коммерческой организации бюджетных средств в сумме более 540 тысяч рублей. Данные денежные средства выплачены в рамках исполнения муниципального контракта по обеспечению доступности социальной гостиницы для инвалидов, тогда как фактически работы выполнены не были
— ГСУ СК по Красноярскому краю.
На главу администрации поселка в Эвенкийском районе также заведено уголовное дело.
С 01 апреля 2016 по 02 мая 2017 года глава администрации поселка
Стрелка-Чуня
Эвенкийского района неоднократно незаконно заключал
гражданско-правовые
договоры на предоставление администрации различных услуг, несмотря на то, что данные услуги входили в должностные обязанности сотрудников администрации. В рамках этих договоров частному лицу выплачено 195 тысяч рублей
— ГСУ СК по Красноярскому краю.
На данный момент уточняются все обстоятельства дела, расследование продолжается.
На прошлой неделе были задержаны вице‐мэр Сочи Мугдин Чермит и экс‐глава департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игорь Мазурок. Им предъявлено подобное обвинение.