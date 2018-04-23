Два чиновника попали под следствие в Красноярском крае

Уголовные дела были возбуждены сразу против двух глав поселков Красноярского края. Речь идет о руководителях администраций поселений Кедровый и Стрелка‐Чуня. Чиновников обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщила пресс‐служба регионального ГСУ СК.

Интерес у следователей вызвала информация о покупке главой поселка Кедровый Емельяновской области права собственности на земельный участок.

С ноября по декабрь 2016 года подозреваемый подписал акты выполненных работ и осуществил оплату в пользу коммерческой организации бюджетных средств в сумме более 540 тысяч рублей. Данные денежные средства выплачены в рамках исполнения муниципального контракта по обеспечению доступности социальной гостиницы для инвалидов, тогда как фактически работы выполнены не были

— ГСУ СК по Красноярскому краю.

На главу администрации поселка в Эвенкийском районе также заведено уголовное дело.

С 01 апреля 2016 по 02 мая 2017 года глава администрации поселка

Стрелка-Чуня

Эвенкийского района неоднократно незаконно заключал

гражданско-правовые

договоры на предоставление администрации различных услуг, несмотря на то, что данные услуги входили в должностные обязанности сотрудников администрации. В рамках этих договоров частному лицу выплачено 195 тысяч рублей

— ГСУ СК по Красноярскому краю.

На данный момент уточняются все обстоятельства дела, расследование продолжается.

На прошлой неделе были задержаны вице‐мэр Сочи Мугдин Чермит и экс‐глава департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игорь Мазурок. Им предъявлено подобное обвинение.