Полицейские УВД по ЮВАО задержали подозреваемого в краже 1 млн рублей 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Оперативники ОМВД России по району Люблино задержали приезжего по подозрению в краже более 1 млн рублей», — сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь. В территориальный отдел полиции обратилась москвичка с заявлением о краже денежных средств. По словам заявительницы, она передала денежную сумму в рублях и долларах своей родственнице, которая работает продавцом в одном из торговых комплексов района Люблино. Последняя поместила денежные средства в тумбочку на рабочем месте. Позже она заметила пропажу денег. Ущерб составил более 1 млн рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний приезжий, который работает в том же торговым комплексе грузчиком и имеет свободный доступ к торговым помещениям. Похищенными средствами подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению. По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.. Пресс-служба УВД по ЮВАО (495) 709-18-18. Оперативники УВД по ЗАО задержали подозреваемого в краже строительной техники. В ночное время злоумышленники проникли на территорию стройплощадки, откуда похитили минипогрузчик и погрузчик-экскаватор общей стоимостью 6 млн рублей… Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в краже строительной техники на сумму 6 млн рублей. В ОМВД России по району Солнцево г. Москвы поступило заявление от представителя строительной компании. Мужчина сообщил, что с территории строительной площадки на улице Богданова пропала техника, принадлежащая организации. Материальный ущерб составил 6 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Самаркандском бульваре. Им оказался 35-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами арендовали фуру, водителю которой были представлены документы на перевозку. В ночное время они проехали незамеченными на территорию стройплощадки, откуда похитили минипогрузчик и погрузчик-экскаватор. Ничего не подозревающий шофер повез технику по указанному адресу в соседнюю область, где груз и был обнаружен. Похищенное изъято. Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-93. В ЮВАО задержан подозреваемый в краже в отеле. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции на юго-востоке столицы задержали москвича по подозрению в краже из отеляВ отдел полиции района Люблино обратилась администратор отеля, расположенного на улице Краснодарской, с заявлением о краже. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина, находясь в холле заведения, похитил со стола стойки регистрации мобильный телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель столицы, ранее неоднократно судимый. Похищенное он успел сбыть неизвестному лицу. По данному факту СО ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.. Полицейские ЗАО задержали подозреваемого в краже. Потерпевшая сообщила, что обнаружила пропажу из квартиры ноутбука марки «Асер» и зарядного устройства к нему… Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Внуково задержали подозреваемого в краже. В ОМВД России по району Внуково г. Москвы поступило заявление от 60-летней москвички, проживающей в доме на Центральной улице. Потерпевшая сообщила, что обнаружила пропажу из квартиры ноутбука марки «Асер» и зарядного устройства к нему. Материальный ущерб составил около 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на Аэрофлотской улице. Им оказался 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. Как выяснилось, он несколько дней помогал заявительнице по домашнему хозяйству. Его ей порекомендовал знакомый. Установлено, что злоумышленник, уходя от хозяйки, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, тайно взял принадлежащий ей ноутбук и зарядное устройство. Следственным отделением ОМВД России по району Внуково г. Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-39. Полицейские ЗАО задержали подозреваемого в краже колес из автосервиса. Установлено, что злоумышленник по окончании рабочей смены погрузил в свой автомобиль комплект колес от автомобиля марки БМВ Х5 и вывез их… В ОМВД России по Можайскому району г. Москвы поступило заявление о краже от представителя одного из автосервисов. Мужчина сообщил, что из помещения организации пропали колеса. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого на улице Горбунова. Им оказался 38-летний мужчина, который стажировался помощником мастера в указанном автосервисе. Установлено, что злоумышленник по окончании рабочей смены погрузил в свой автомобиль комплект колес от автомобиля марки БМВ Х5 и вывез их. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативники ЦАО задержали подозреваемую в краже 7 млн рублей из сейфа организации. Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали 65-летнюю женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денежных средств из сейфа фирмы. В полицию поступило заявление о краже от руководителя коммерческой организации на Нижегородской улице. Как он рассказал, проведенной ревизией обнаружилась пропажа денежных средств из сейфа учреждения. Сумма материального ущерба составила более 7 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка. Выяснилось, что задержанная работала одним из кассиров данной фирмы. Во время своей рабочей смены она, воспользовавшись свободным доступом, похитила денежные средства и в дальнейшем потратила их по собственному усмотрению. По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пресс-служба УВД по ЦАО (495) 600-15-61. В ЗАО сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже. Установлено, что после выполнения ремонтных работ в квартире, злоумышленник тайно вынес вещи, продал их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению… Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 42-летнего приезжего, подозреваемого в квартирной краже. В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов по проезду Загорского совершена квартирная кража. Заявитель сообщил, что после ухода мужчины, помогающего ему в ремонтно-бытовых работах в квартире, он обнаружил пропажу двух ноутбуков, жестких дисков, зарядного устройства, денежных средств и туалетной воды. Материальный ущерб составил около 150 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Гроднеской улице оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний приезжий. Установлено, что после выполнения ремонтных работ в квартире, злоумышленник тайно вынес указанные вещи, продал их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в вымогательстве более 1,3 млн руб.. Полиция в Красногорске задержала 38-летнего уроженца Новосибирской области, подозреваемого в вымогательстве. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник угрожал насилием и требовал у 31-летнего предпринимателя более 1,3 млн руб. в счет несуществующего долга. «В помещении кафе в Красногорске, при передаче части от вымогаемой суммы в более чем 1,3 млн руб., сотрудники полиции задержали 38-летнего уроженца Новосибирской области», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что в настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").
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