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Жителя Армавира обвиняют в убийстве таксиста из Пермского края
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Жителя Армавира обвиняют в убийстве таксиста из Пермского края 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Во время ссоры он набросился на водителя с ножом.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, в мае 2017 года мужчина находился в Чернушке. Он закал такси и попросил водителя отвезти его в Куеду. Во время поездки между уроженцем Армавира и 37-летним таксистом произошла ссора, во время которой пассажир набросился на водителяс ножом. Таксист пытался спастись и на ходу выпрыгнул из автомобиля. Позже он полученных ранений скончался на обочине дороги. Обвиняемый спрятал машину и вещи потерпевшего в лесу и дошёл до Куеды пешком. Однако там его задержали полицейские.
49-летнего мужчину обвиняют в убийстве. Уголовное дело направлено в суд.
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