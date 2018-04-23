Жителя Армавира обвиняют в убийстве таксиста из Пермского края

Во время ссоры он набросился на водителя с ножом.

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю , в мае 2017 года мужчина находился в Чернушке. Он закал такси и попросил водителя отвезти его в Куеду. Во время поездки между уроженцем Армавира и 37-летним таксистом произошла ссора, во время которой пассажир набросился на водителяс ножом. Таксист пытался спастись и на ходу выпрыгнул из автомобиля. Позже он полученных ранений скончался на обочине дороги. Обвиняемый спрятал машину и вещи потерпевшего в лесу и дошёл до Куеды пешком. Однако там его задержали полицейские.

49-летнего мужчину обвиняют в убийстве. Уголовное дело направлено в суд.