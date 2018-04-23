Житель Краснодара заказал эвакуатор и украл «Jaguar» с ремонтной базы

В отдел полиции поселка Калинино местный житель заявил о краже автомобиля марки «Jaguar». В ходе опроса установили, что он оставил иномарку на территории ремонтно-малярной базы в поселке Индустриальном. Мужчина самостоятельно ее реставрировал и подготавливал к продаже. Приехав в очередной раз, краснодарец своей машины не обнаружил. Ущерб от пропажи он оценил примерно в 1 миллион рублей.

При просмотре камер видеонаблюдений с места происшествия, полицейские установили регистрационные номера эвакуатора, при помощи которого и была совершена кража иномарки. Оперативники без труда выяснили, что услугами эвакуатора воспользовался житель станицы Елизаветинской. Его личность установили — им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель.

В отделе полиции он не стал отпираться и признался в хищении автомобиля. Подозреваемый заметил, что территория базы не охранялась, и ночью он перевез чужую иномарку в свой гараж. А чуть позже отогнал на станцию техобслуживания и отремонтировал двигатель, чтобы пользоваться ею.

Сейчас транспортное средство передали законному владельцу. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до 6 лет лишения свободы.