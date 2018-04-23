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Пять женщин пострадали от косметолога-недоучки в Ставрополе
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Пять женщин пострадали от косметолога-недоучки в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пять женщин пострадали в нелегальном косметологическом салоне на дому в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Женщина без медицинского и косметологического образования организовала на дому подпольный салон красоты. Одна из её клиенток попала в больницу с абсцессами верхнего века и губ после инъекций. Во время обыска у подозреваемой нашли препараты, шприцы и технические приспособления для проведения процедур. В отношении неумелого косметолога возбуждено уголовное дело.
Следователи провели оперативную работу и узнали, что жалобы на «уколы красоты» и другие процедуры поступили ещё от четырёх пострадавших. Поскольку расследование продолжается, сотрудники следствия просят других клиенток обратиться в отдел по Промышленному району Ставрополя.
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