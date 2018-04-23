Пять женщин пострадали от косметолога-недоучки в Ставрополе

Пять женщин пострадали в нелегальном косметологическом салоне на дому в Ставрополе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Женщина без медицинского и косметологического образования организовала на дому подпольный салон красоты. Одна из её клиенток попала в больницу с абсцессами верхнего века и губ после инъекций. Во время обыска у подозреваемой нашли препараты, шприцы и технические приспособления для проведения процедур. В отношении неумелого косметолога возбуждено уголовное дело.

Следователи провели оперативную работу и узнали, что жалобы на «уколы красоты» и другие процедуры поступили ещё от четырёх пострадавших. Поскольку расследование продолжается, сотрудники следствия просят других клиенток обратиться в отдел по Промышленному району Ставрополя.