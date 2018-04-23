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Ростовские полицейские вместе с дружинниками совершили обход обслуживаемой территории
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Ростовские полицейские вместе с дружинниками совершили обход обслуживаемой территории 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Участковые уполномоченные полиции Отдела полиции № 2 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Железнодорожный район) вместе с дружинниками совершили обход обслуживаемой территории.
В рамках профилактического мероприятия стражи порядка пообщались с гражданами и предостерегли их от уловок злоумышленников. Также правоохранители обошли жилой сектор и посетили 128 владельцев гражданского оружия.
Полицейские в ходе рейда проверили документы иностранных граждан, временно пребывающих в Ростове-на-Дону, и лиц, состоящих на профилактическом учете. Всего сотрудниками полиции выявлено пять нарушений административного законодательства. В отношении нарушителей общественного порядка составлены протоколы.
Во время общения участковые напомнили контактные номера и адреса опорных пунктов. Кроме того, стражи порядка напомнили гражданам, что если стало известно о нарушении закона, следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.
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