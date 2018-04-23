На Ставрополье служебная собака помогла полицейским задержать подозреваемого в грабеже

На Ставрополье в отдел полиции Благодарненского городского округа обратилась 84-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее грабеже. Как пояснила женщина, что неизвестный мужчина путем свободного доступа проник в ее домовладение. Выхватив у пенсионерки денежные средства, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Гектор. В результате осмотра домовладения немецкая овчарка с места преступления по запаховому следу привела полицейских на одну из улиц города, где был остановлен гражданин по приметам схожим с ориентировкой.

Гражданина доставили в отдел внутренних дел , где 26-летний местный житель признался в содеянном.