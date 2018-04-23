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На Ставрополье служебная собака помогла полицейским задержать подозреваемого в грабеже
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На Ставрополье служебная собака помогла полицейским задержать подозреваемого в грабеже 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На Ставрополье в отдел полиции Благодарненского городского округа обратилась 84-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее грабеже. Как пояснила женщина, что неизвестный мужчина путем свободного доступа проник в ее домовладение. Выхватив у пенсионерки денежные средства, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Гектор. В результате осмотра домовладения немецкая овчарка с места преступления по запаховому следу привела полицейских на одну из улиц города, где был остановлен гражданин по приметам схожим с ориентировкой.
Гражданина доставили в отдел внутренних дел, где 26-летний местный житель признался в содеянном.
В отношении молодого человека следственным отделением ОМВД России по Благодарненскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Похищенные денежные средства изъяты и возращены потерпевшей.
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