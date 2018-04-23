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Число пострадавших от действий ставропольского лжекосметолога выросло до пяти
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Число пострадавших от действий ставропольского лжекосметолога выросло до пяти 

Rambler News Service 1 час назад
Количество человек, пострадавших от рук ставропольского «косметолога», которая оказывала услуги на дому не имея специальной подготовки, выросло до пяти, сообщает управление СКР по Ставропольскому краю.
«По месту жительства подозреваемой проведены обысковые мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты препараты, шприцы и иные предметы, свидетельствующие о занятии ею вышеуказанной деятельностью», — приводит NewsTracker сообщение СКР.
Ранее в СКР возбудили уголовное дело из-за действий подпольного косметолога в Ставрополе. Следствие полагает, что число пострадавших не ограничивается пятью клиентами и просит всех граждан, пострадавших от действий подозреваемой, обратиться в следственные органы.
Отмечается, что одна из клиенток «косметолога» после процедур получила осложнения в виде абсцессов и гнойных воспалений тканей лица.
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