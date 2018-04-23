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Суд Москвы арестовал второго обвиняемого в краже барокамеры до 20 июня
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Суд Москвы арестовал второго обвиняемого в краже барокамеры до 20 июня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Хорошевский суд арестовал второго обвиняемого в краже барокамеры из Мемориального музея Москвы до 20 июня, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.
С открытой автостоянки в районе Строгино 10 апреля неизвестные похитили выставочный экспонат, помещенный туда на время реставрации музея. Одного из фигурантов дела арестовали до 19 июня.
«Второму обвиняемому по хищению барокамеры — Калимуллину Радмиру судом избрана мера пресечения в виде ареста до 20 июня», — сказал собеседник агентства.
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