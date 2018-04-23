Суд Москвы арестовал второго обвиняемого в краже барокамеры до 20 июня

Хорошевский суд арестовал второго обвиняемого в краже барокамеры из Мемориального музея Москвы до 20 июня, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

С открытой автостоянки в районе Строгино 10 апреля неизвестные похитили выставочный экспонат, помещенный туда на время реставрации музея. Одного из фигурантов дела арестовали до 19 июня.

«Второму обвиняемому по хищению барокамеры — Калимуллину Радмиру судом избрана мера пресечения в виде ареста до 20 июня», — сказал собеседник агентства.