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В Югре росгвардейцы за сутки задержали двоих любителей «травки»
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В Югре росгвардейцы за сутки задержали двоих любителей «травки» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Югре за день росгвардейцы задержали двух наркоманов в разных городах. Первый наркоман попался на глаза правоохранителям в Нефтеюганске. 32-летний житель Нефтеюганска выдал себя при проверке документов. Ранее судимый за хранения наркотиков, снова попался с 3-мя граммами гашиша.
Второго задержали в Нижневартовске. 18-летний молодой человек вместе с другом шёл по улице и постоянно озирался. Заприметив патрульную машину, он резко ускорил шаг и попытался скрыться от бойцов рогвардии. Не получилось, рогвардейцы задержали подозрительных студентов и досмотрели их. У одного из них гвардейцы обнаружили два пакетика с синтетическим наркотиком по внешнему виду схожим с гашишем.
Сейчас в отношении задержанных возбуждены два уголовных дела. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, жителю Нефтеюганска предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Студенту из Нижневартовска грозит наказание за хранение наркотиков в значительном размере.
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