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Тренер по тхэквондо в Кропоткине установил в женском туалете скрытую камеру
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Тренер по тхэквондо в Кропоткине установил в женском туалете скрытую камеру 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В отношении президента спортивного клуба и тренера по тхэквондо города Кропоткина возбудили уголовное дело. Мать одной из воспитанниц узнала, что он установил в туалете спортклуба скрытую камеру, на которую снимал воспитанниц, и сообщила в полицию. Видеозаписи мужчина хранил в ноутбуке.
Сам он объяснил этот факт заботой «о безопасности» юных спортсменок.
Сейчас тренер отстранен от занимаемой должности. Ему грозит срок до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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