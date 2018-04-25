В Рязанской области арестовали подозреваемого в убийстве женщины

Рязанской области арестован местный житель, подозреваемый в убийстве женщины. Суд удовлетворил ходатайство следователя регионального СКР , просившего заключить подозреваемого на 2 месяца в СИЗО , сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу Спасского райсуда.

По версии следствия, подозреваемый убил знакомую односельчанку из-за того, что потерпевшая высказала в его адрес оскорбления. Инцидент произошел во время вечерней прогулки по поселку. Обуянный чувством злости, подозреваемый достал из своей сумки монтировку и несколько раз ударил женщину по голове. После содеянного, мужчина, видя, что женщина не подает признаков жизни, оттащил ее в заброшенный дом, где снял с нее одежду и засыпал тело в грунтовой яме.

В ходе судебного заседания подозреваемый и его защитник рассчитывали на более мягкую меру пресечения, но суд удовлетворил ходатайство следователя.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

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