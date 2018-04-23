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Спрятанный в детское питание наркотик попал на видео
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Спрятанный в детское питание наркотик попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В аэропорту Норильска у пассажира обнаружили и изъяли более 2,5 килограмма синтетического наркотика, спрятанного в банки с детским питанием и в фильтрах для воды. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.
23-летний уроженец Кемеровской области прибыл на полуостров Таймыр авиарейсом из Новосибирска.
У полицейских имелась оперативная информация о тайнике в багаже молодого человека, поэтому он был досмотрен уже после прилета. МВД опубликовало видео оперативной съемки.
Еще 200 граммов синтетического наркотика были найдены в результате обыска в квартире в Новосибирске, которую арендовал подозреваемый.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Предполагаемый наркокурьер арестован.
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