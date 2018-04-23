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Прошение Евгения Урлашова о помиловании рассмотрят в колонии
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Прошение Евгения Урлашова о помиловании рассмотрят в колонии 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
26 апреля комиссия по помилованию рассмотрит прошение экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего срок в исправительной колонии.
— Заседание комиссии пройдёт в рыбинской исправительной колонии, — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.
О том, что бывший мэр попросил о помиловании президента, стало известно в конце марта. Мы провели опрос на своей странице во «ВКонтакте» — большинство проголосовавших посчитало, что Евгения Урлашова стоит выпустить из колонии. Тем временем опальный экс-мэр уже частично погасил долг перед государством, приставы получили с Евгения Урлашова 29 миллионов рублей.
Заявление об условно-досрочном освобождении подал и бывший соратник экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин.
Напомним, экс-мэр Ярославля осуждён по двум эпизодам уголовного дела о покушении на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Евгения Урлашова приговорили к 12,5 года колонии.
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