Штрафом отделался бывший вологодский полицейский, попавшийся на взятке

Вологде осужден бывший сотрудник экспертно-криминалистического центра полиции. 45-летний мужчина попался на взятке.

Как сообщает областной следственный комитет, преступление бывший правоохранитель совершил в августе 2016 года. Тогда на экспертизу поступила иномарка, находящаяся в угоне. Подсудимый сообщил о ней данные в одну страховую компанию, после чего подельник связался с той компанией, где автомобиль был застрахован. Получив информацию о своевременном обнаружении угнанной иномарки, страховщики ушли от страховых выплат владельцу. За свои услуги подельники получили 300 тысяч рублей. В момент получения своей части оплаты полицейский и попался.

В отношении него возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что мужчина своей вины не признал, суд счел собранные доказательства весомыми. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе в государственных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Напомним, что ранее подельник — сотрудник страховой компании — уже был осужден. Он полностью признал вину и раскаялся, за что получил наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа.