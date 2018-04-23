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Штрафом отделался бывший вологодский полицейский, попавшийся на взятке
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Штрафом отделался бывший вологодский полицейский, попавшийся на взятке 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В Вологде осужден бывший сотрудник экспертно-криминалистического центра полиции. 45-летний мужчина попался на взятке.
Как сообщает областной следственный комитет, преступление бывший правоохранитель совершил в августе 2016 года. Тогда на экспертизу поступила иномарка, находящаяся в угоне. Подсудимый сообщил о ней данные в одну страховую компанию, после чего подельник связался с той компанией, где автомобиль был застрахован. Получив информацию о своевременном обнаружении угнанной иномарки, страховщики ушли от страховых выплат владельцу. За свои услуги подельники получили 300 тысяч рублей. В момент получения своей части оплаты полицейский и попался.
В отношении него возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что мужчина своей вины не признал, суд счел собранные доказательства весомыми. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе в государственных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Напомним, что ранее подельник — сотрудник страховой компании — уже был осужден. Он полностью признал вину и раскаялся, за что получил наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа.
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