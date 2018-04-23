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Апелляция взыскала с чиновницы ФНС отцовский подарок на 12,5 млн руб.
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Апелляция взыскала с чиновницы ФНС отцовский подарок на 12,5 млн руб. 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Свердловский областной суд по иску прокуратуры взыскал с бывшей сотрудницы налоговой службы 12,5 млн руб. за незадекларированную ее супругом квартиры и автомобили.
Сотрудница межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области попала в поле зрение прокуратуры после того, как кадровая служба в рамках «декларационной кампании» обнаружила у ее супруга незадекларированное имущество на 22 млн руб. В частности, в 2014 году мужчина приобрел две квартиры за 14,5 млн и 3,6 млн руб., гаражное место за 1,1 млн руб. и три иномарки общей стоимостью в 3 млн руб. При этом официальный совокупный доход четы за три предшествующих отчетному года составил менее 4 млн руб. В ходе служебной проверки женщина отказалась давать объяснения и уволилась со службы. Прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга обратился в Октябрьский районный суд с требованием взыскать с супругов 18,5 млн руб., законность происхождения которых, по мнению надзорного органа, не подтвердилась.
В ходе судебного заседания ответчикам удалось убедить судью, что 14 млн руб им подарил на покупку недвижимости отец налогового инспектора. Из общей суммы расходов суд также исключил задекларированные за отчетный период доходы супругов, стоимость гаража и частично подтвержденные средства на покупку машин. В итоге с ответчиков в солидарном порядке взыскали 1,47 млн руб.
Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление и увеличил сумму взыскиваемых средств до 12,5 млн руб. Суд также наложил запрет на совершение регистрационных действий по автомобилями, недвижимости и арестовал банковские счеты бывшей сотрудницы ИФНС и ее супруга в размере, достаточном для взыскания этой суммы.
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