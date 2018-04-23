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В Кирове мужчина похитил далматинца прямо из рук хозяина собаки
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В Кирове мужчина похитил далматинца прямо из рук хозяина собаки 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В полицию обратился 22-летний житель микрорайона Лянгасово г. Кирова, который сообщил о хищении его собаки.
По словам потерпевшего, он выгуливал своего питомца во дворе дома, когда к нему подошел неизвестный мужчина, выхватил поводок и скрылся с места преступления вместе с далматинцем.
В ходе отработки прилегающей территории сотрудники полиции в нескольких кварталах от места происшествия задержали мужчину, похожего по приметам, выгуливающего собаку. Ранее судимый местный житель, 1991 года рождения, сознался в совершении преступления. По его словам, похищенную собаку он хотел оставить себе.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД по Кировской области.
Похищенного далматинца полицейские вернули законному владельцу.
Фото (тематическое) — riastatic.com
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