В Кирове мужчина похитил далматинца прямо из рук хозяина собаки

В полицию обратился 22-летний житель микрорайона Лянгасово г. Кирова, который сообщил о хищении его собаки.

По словам потерпевшего, он выгуливал своего питомца во дворе дома, когда к нему подошел неизвестный мужчина, выхватил поводок и скрылся с места преступления вместе с далматинцем.

В ходе отработки прилегающей территории сотрудники полиции в нескольких кварталах от места происшествия задержали мужчину, похожего по приметам, выгуливающего собаку. Ранее судимый местный житель, 1991 года рождения, сознался в совершении преступления. По его словам, похищенную собаку он хотел оставить себе.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Похищенного далматинца полицейские вернули законному владельцу.

Фото (тематическое) — riastatic.com