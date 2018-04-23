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В челябинских колониях зэки работают с риском для жизни
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В челябинских колониях зэки работают с риском для жизни 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Челябинская прокуратура нагрянула с проверками в исправительные колонии № 5 и № 11.
Правоохранители обнаружили множество нарушений трудового законодательства. Так, выяснилось, что осужденные работают без средств индивидуальной защиты. Кроме того, администрация колоний использует производственное оборудование, не соблюдая при этом требования безопасности.
Прокуратура возбудила административные дела по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в государственную инспекцию труда.
Напомним, недавно сотрудников исправительной колонии № 18 в Магнитогорске привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что осужденные спали в неположенное время и были одеты не по форме.
Фото: pixabay.com
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