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Суд арестовал второго похитителя барокамеры Юрия Гагарина
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Суд арестовал второго похитителя барокамеры Юрия Гагарина 

BFM.RU 1 час назад
Фото: "Открытый Нижний"
Хорошевский суд Москвы 23 апреля санкционировал арест второго соучастника хищения барокамеры, созданной для тренировки первых космонавтов, в том числе Юрия Гагарина. Об этом Business FM сообщил пресс-секретарь суда Елена Гуменная.
«Суд избрал 37-летнему Радмиру Калимуллину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 июня», — сказал она. По словам представителя суда, такое решение было принято по ходатайству следственного отдела полиции по столичному району Строгино.
Ранее, 20 апреля, суд отправил под стражу до 19 июня подельника Радмира Калимуллина 29-летнего жителя Мурманской области Владимира Аникина. Обоим предъявлено обвинение в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 158 УК РФ), и грозит до семи лет колонии.
По данным столичной полиции, злоумышленники похитили барокамеру СБК-48, принадлежащую Мемориальному музею космонавтики, с охраняемой стоянки на 2-й Лыковской улице, куда ее привезли для реставрации. По некоторым данным, в барокамере могли тренироваться первые космонавты — Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов.
Работавший сторожем на стоянке Владимир Аникин частично признал вину. «Я ее отдал, и ее увезли, — сказал он. — Я за это ничего не получил. Без понятия, где она сейчас находится». По данным следствия, уникальный экспонат весом более четырех тонн воры сдали на металлолом. Музей оценил причиненный ущерб в 3,6 млн рублей.
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