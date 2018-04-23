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Полицейские задержали белгородца, совратившего в подъезде 11-летнюю девочку
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Полицейские задержали белгородца, совратившего в подъезде 11-летнюю девочку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Белгородские полицейские задержали педофила, растлившего в подъезде одного из многоэтажных домов 11-летнюю девочку, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Инцидент случился 18 апреля. Около 11 часов дня в подъезде одного из многоэтажных домов в Белгороде мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 1 -летней девочки, после чего сбежал.
Правоохранители в короткие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний белгородец. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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