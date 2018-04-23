Полицейские задержали белгородца, совратившего в подъезде 11-летнюю девочку

Белгородские полицейские задержали педофила, растлившего в подъезде одного из многоэтажных домов 11-летнюю девочку, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент случился 18 апреля. Около 11 часов дня в подъезде одного из многоэтажных домов в Белгороде мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 1 -летней девочки, после чего сбежал.

Правоохранители в короткие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний белгородец. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.