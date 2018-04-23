В Москве задержали безработного, хранившего дома 4 кг гашиша

Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело

Московская полиция задержала 29-летнего безработного по подозрению покушении на сбыт гашиша в крупном размере, сообщает столичное управление МВД

По информации правоохранителей, мужчина занимался торговлей наркотиками на территории Москвы . Его задержали возле дома, однако он успел позвонить супруге и попросить выбросить пакет.

При обыске задержанного и осмотре выброшенного пакета был обнаружен гашиш общим весом около трех килограмм. Позднее в ходе осмотра квартиры были обнаружены еще 2 брикета массой около килограмма.