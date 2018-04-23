В Москве задержали безработного, хранившего дома 4 кг гашиша 

Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело
Московская полиция задержала 29-летнего безработного по подозрению покушении на сбыт гашиша в крупном размере, сообщает столичное управление МВД.
По информации правоохранителей, мужчина занимался торговлей наркотиками на территории Москвы. Его задержали возле дома, однако он успел позвонить супруге и попросить выбросить пакет.
При обыске задержанного и осмотре выброшенного пакета был обнаружен гашиш общим весом около трех килограмм. Позднее в ходе осмотра квартиры были обнаружены еще 2 брикета массой около килограмма.
Полиция возбудила дело по статьям 30 «Приготовление к преступлению» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.