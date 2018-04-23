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Житель Немы пострадал от действий дистанционного мошенника
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Житель Немы пострадал от действий дистанционного мошенника 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В минувшие выходные в пункт полиции «Немский» обратился 66-летний житель районного центра, рассказавший о том, что его обманули в популярной социальной сети.
Со слов потерпевшего, еще в начале марта он познакомился по переписке с мужчиной, который якобы занимается прогнозом результатов спортивных соревнований. Тот уговорил пенсионера сделать ставку — 8 тысяч рублей.
«Несколько дней спустя знакомый в соцсети сообщил о выигрыше по сделанной ставке — почти 300 тысяч рублей. Для получения этих денег житель Немы должен был перевести еще 14 тысяч 500 рублей в качестве «комиссионного сбора», что он и сделал. Прошло более месяца, но доверчивый пенсионер так и не увидел «выигранных денег». Поняв, что его обманули, он обратился в полицию», — сообщили в УМВД по Кировской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность подозреваемого.
Фото — bayiddia.online
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