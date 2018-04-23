Житель Немы пострадал от действий дистанционного мошенника

В минувшие выходные в пункт полиции «Немский» обратился 66-летний житель районного центра, рассказавший о том, что его обманули в популярной социальной сети.

Со слов потерпевшего, еще в начале марта он познакомился по переписке с мужчиной, который якобы занимается прогнозом результатов спортивных соревнований. Тот уговорил пенсионера сделать ставку — 8 тысяч рублей.

«Несколько дней спустя знакомый в соцсети сообщил о выигрыше по сделанной ставке — почти 300 тысяч рублей. Для получения этих денег житель Немы должен был перевести еще 14 тысяч 500 рублей в качестве «комиссионного сбора», что он и сделал. Прошло более месяца, но доверчивый пенсионер так и не увидел «выигранных денег». Поняв, что его обманули, он обратился в полицию», — сообщили в УМВД по Кировской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность подозреваемого.

Фото — bayiddia.online