Подросток украл мобильный телефон у продавца магазина

Инцидент произошел в минувшую пятницу в районе проспекта Александра Невского.

Днем, 20 апреля продавец одного из магазинов, расположенных в районе проспекта Александра Невского, сообщила об исчезновении принадлежащего ей мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. Женщина оставила его ненадолго на прилавке без присмотра.

Прибывшими на место полицейскими было установлено, что к хищению возможно причастен подросток, который в то время находился в торговом зале. Наружным нарядам была направлена ориентировка с приметами разыскиваемого.

Вскоре автопатрулём патрульно-постовой службы был задержан несовершеннолетний житель микрорайона Старая Кукковка. Он дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.