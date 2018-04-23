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Подросток украл мобильный телефон у продавца магазина
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Подросток украл мобильный телефон у продавца магазина 

Карельские вести 1 час назад
Инцидент произошел в минувшую пятницу в районе проспекта Александра Невского.
Днем, 20 апреля продавец одного из магазинов, расположенных в районе проспекта Александра Невского, сообщила об исчезновении принадлежащего ей мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. Женщина оставила его ненадолго на прилавке без присмотра.
Прибывшими на место полицейскими было установлено, что к хищению возможно причастен подросток, который в то время находился в торговом зале. Наружным нарядам была направлена ориентировка с приметами разыскиваемого.
Вскоре автопатрулём патрульно-постовой службы был задержан несовершеннолетний житель микрорайона Старая Кукковка. Он дал признательные показания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
По материалам: ptzgovorit.ru
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