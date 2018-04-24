Предприниматель лишится полумиллиона рублей во Владивостоке

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Преступление совершено предпринимателем, который занимался реализацией алкогольной продукции в павильоне по улице Хабаровская в городе Владивостоке, не имея соответствующей лицензии.

Предприниматель, когда его незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками полиции, желая возвратить изъятую продукцию, а также с целью избежать привлечения к административной ответственности, решил подкупить должностное лицо.

Он лично передал сотруднику ОЭБиПК УМВД России по городу Владивостоку в качестве взятки 15 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил предпринимателю штраф в размере 500 тысяч рублей.

По факту осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения арбитражный суд привлек фигуранта к установленной административной ответственности.