Житель Петрозаводска попытался украсть 150 кг металлического забора 

Злоумышленника застали на месте преступления сотрудники вневедомственной охраны.
Вечером 22 апреля тревожная сигнализация сработала на одном из охраняемых объектов Петрозаводска.
На территории молокозавода 35-летний мужчина разбирал металлический забор. Злоумышленнику удалось демонтировать участок конструкции общим весом 150 килограммов. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии застали его за эти занятием и задержали. При нём были отрезная машинка и бензогенератор, которые после были у него изъяты.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается причастность задержанного к другим криминальным деяниям, зарегистрированным на территории столицы республики.
По материалам: ptzgovorit.ru