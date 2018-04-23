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Житель Петрозаводска попытался украсть 150 кг металлического забора
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Житель Петрозаводска попытался украсть 150 кг металлического забора 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Злоумышленника застали на месте преступления сотрудники вневедомственной охраны.
Вечером 22 апреля тревожная сигнализация сработала на одном из охраняемых объектов Петрозаводска.
На территории молокозавода 35-летний мужчина разбирал металлический забор. Злоумышленнику удалось демонтировать участок конструкции общим весом 150 килограммов. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии застали его за эти занятием и задержали. При нём были отрезная машинка и бензогенератор, которые после были у него изъяты.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается причастность задержанного к другим криминальным деяниям, зарегистрированным на территории столицы республики.
По материалам: ptzgovorit.ru
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