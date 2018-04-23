Мужчину, ударившего топором спавшего знакомого, осудили на 12 лет 

Преступление произошло летом прошлого года на севере Карелии.
Беломорский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Мужчину признали виновным в совершении инкриминируемого преступления.
По информации прокуратуры, в июле 2017 года пьяный подсудимый в квартире знакомых умышленно ударил спавшего потерпевшего дважды топором по голове. Потерпевший скончался в больнице. Отмечается, что преступление произошло на почве давно возникшей личной неприязни.
Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, приговор пока не вступил в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru