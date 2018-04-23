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В Ливнах осудили подростков, причастных к организации наркотрафика
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В Ливнах осудили подростков, причастных к организации наркотрафика 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области вступил в силу приговор Ливенского районного суда в отношении двоих несовершеннолетних жителей Ливен.
Подростки признаны виновными незаконном обороте наркотических средств. Как сообщили в УФСБ по Орловской области, в июне 2017 года сотрудники ведомства в Ливнах задержали обвиняемых при попытке размещения синтетических наркотиков в тайниковых закладках.
Как выяснилось несовершеннолетние ливенцы причастны к деятельности межрегиональной ОПГ, которая специализировалась на поставках крупных партий синтетики из Москвы на территорию Центрального федерального округа.
Из незаконного оборота изъято 0,07 кг наркотика — производного N-метилэфедрона. Суд приговорил обвиняемых к 4 годам 6 месяцем лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.
В сентябре 2017 года в Ливнах сотрудники УФСБ задержали с поличным еще одного члена преступной группы. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 1,5 кг наркотического средства, производного N-метилэфедрона. Осужденный получил 7 лет колонии строгого режима.
Сообщение В Ливнах осудили подростков, причастных к организации наркотрафика появились сначала на РИА 57.
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