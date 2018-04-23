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Омская пенсионерка перевела мошеннице 226 тысяч рублей
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Омская пенсионерка перевела мошеннице 226 тысяч рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
82-летняя жительница Омска обратилась в полицию. Она сообщила, что стала жертвой мошенницы. Пенсионерка перевела неизвестной 226 тысяч рублей.
«Собеседник сообщил, что только ей, единственной в городе Омске, прямо сейчас готов предложить радикальное средство от острого нарушения мозгового кровообращения. Со слов злоумышленника, лекарство редкое, отказываться от предложения, тем более с 50-процентной скидкой, не стоит», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отметим, что по факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.
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