Мужчина угнал Jaguar на эвакуаторе

34‐летний житель Краснодара заказал услуги эвакуатора и украл иномарку Jaguar. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Сообщение от местного жителя о краже машины поступило в полицию. Он оставил автомобиль на территории

ремонтно-малярной

базы в поселке Индустриальном, чтобы подготовить иномарку к продаже. Вскоре мужчина обнаружил пропажу машины. Ущерб составил около миллиона рублей.

По записям камер удалось установить регистрационные номера эвакуатора, на котором забрали автомобиль. Стражи порядка связались с владельцем спецтехники и выяснили, что ее услугами воспользовался житель станицы Елизаветинской. В пресс-службе

УМВД России по Краснодару рассказали, что личность похитителя установили. Судимости у него нет.

В отделении он признался в содеянном. Мошенник рассказал, что неоднократно приезжал на ремонтную базу к знакомому и обнаружил, что территория не охраняется. Ночью он заказал эвакуатор, перевез машину в свой гараж, а через пару дней пригнал ее на станцию техобслуживания. Отремонтировал двигатель, чтобы пользоваться авто в дальнейшем.

Jaguar забрали и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.

В отношении жителя Славянского района возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Он отправился в полицию с заявлением об угоне мопеда. Мужчина рассказал, что оставил свое транспортное средство на парковке у магазина, а потом вернулся и не нашел его.