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Мужчина угнал Jaguar на эвакуаторе
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Мужчина угнал Jaguar на эвакуаторе 

360tv.ru 1 час назад
34‐летний житель Краснодара заказал услуги эвакуатора и украл иномарку Jaguar. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Сообщение от местного жителя о краже машины поступило в полицию. Он оставил автомобиль на территории
ремонтно-малярной
базы в поселке Индустриальном, чтобы подготовить иномарку к продаже. Вскоре мужчина обнаружил пропажу машины. Ущерб составил около миллиона рублей.
По записям камер удалось установить регистрационные номера эвакуатора, на котором забрали автомобиль. Стражи порядка связались с владельцем спецтехники и выяснили, что ее услугами воспользовался житель станицы Елизаветинской. В  пресс-службе
УМВД России по Краснодару рассказали, что личность похитителя установили. Судимости у него нет.
В отделении он признался в содеянном. Мошенник рассказал, что неоднократно приезжал на ремонтную базу к знакомому и обнаружил, что территория не охраняется. Ночью он заказал эвакуатор, перевез машину в свой гараж, а через пару дней пригнал ее на станцию техобслуживания. Отремонтировал двигатель, чтобы пользоваться авто в дальнейшем.
Jaguar забрали и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.
В отношении жителя Славянского района возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Он отправился в полицию с заявлением об угоне мопеда. Мужчина рассказал, что оставил свое транспортное средство на парковке у магазина, а потом вернулся и не нашел его.
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