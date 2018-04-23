Домушник через окно вынес морозильник «Саратов»

Саратове вчера, 22 апреля, с заявлением о краже к правоохранителям обратилась 36-летняя саратовчанка.

Жительница рассказала в Волжском отделе полиции о том, что с 1 по 20 апреля кто-то обокрал ее жилище на 1-м этаже дома по улице Мясницкой.

Как отметили «Новостям Саратова» в ГУ МВД саратовчанка отметила, что вор проник в помещение через оконный проем, и смог унести много полезных вещей. В частности, шуруповерт и болгарку, а также 60 метров медного кабеля и морозильную камеру «Саратов».

По подозрению в краже полицейские поймали 38-летнего безработного. Мужчина не был судим. Он вернул украденные приборы и сознался в преступлении. Сейчас он помещен под стражу.