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Домушник через окно вынес морозильник «Саратов»
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Домушник через окно вынес морозильник «Саратов» 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове вчера, 22 апреля, с заявлением о краже к правоохранителям обратилась 36-летняя саратовчанка.
Жительница рассказала в Волжском отделе полиции о том, что с 1 по 20 апреля кто-то обокрал ее жилище на 1-м этаже дома по улице Мясницкой.
Как отметили «Новостям Саратова» в ГУ МВД саратовчанка отметила, что вор проник в помещение через оконный проем, и смог унести много полезных вещей. В частности, шуруповерт и болгарку, а также 60 метров медного кабеля и морозильную камеру «Саратов».
По подозрению в краже полицейские поймали 38-летнего безработного. Мужчина не был судим. Он вернул украденные приборы и сознался в преступлении. Сейчас он помещен под стражу.
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