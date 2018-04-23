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Сотрудника буровой компании в Нефтегорске задержали по подозрению в коррупции
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Сотрудника буровой компании в Нефтегорске задержали по подозрению в коррупции 

Волга Ньюс 2 часа назад
По данным источника в правоохранительных органах, тот день в гостинице «Релакс» в Нефтегорске начальник транспортного отдела ООО «Нефтегорская буровая компания» получил 150 тыс. руб. от предпринимателя, которые он, предположительно, должен был передать сотрудникам иной фирмы за грузоперевозки по территории Нефтегорского района.
В чем именно силовики усмотрели нарушение закона, пока не известно, однако в минувшие выходные уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».
Теперь следователи пытаются установить личности всех действующих лиц предполагаемой коррупционной схемы.
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