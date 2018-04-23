Трое жителей Вязниковского района несколько раз грабили дом пенсионерки

Трое жителей поселка Лукново в Вязниковском районе несколько раз грабили дом пенсионерки.

Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Они сломали дверь и попали в дом 63-летней женщины. Злоумышленники забрали все, что лежало на виду. Зная, что пенсионерки нет дома, они несколько раз наведывались к ней. Мужчины перепродавали вещи, а на вырученные деньги покупали алкоголь и сигареты.

Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. При этом единственный доход женщины — это скромная пенсия. Уголовное дело направлен в суд.