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Как делали деньги подпольные «банкиры» из Бийска?
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Как делали деньги подпольные «банкиры» из Бийска? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Как же делали деньги подпольные «банкиры» из Бийска, среди которых, говорят, был даже высокопоставленный полицейский «борец» с коррупцией?
По информации, озвученной старшим помощником руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмилой Рязанцевой, сейчас расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. Группа действовала в Бийске с ноября 2016-го по март 2018 года. В её состав входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийский». «Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путём привлечения на их расчётные счета денежных средств клиентов. По данным следствия, за указанный период незаконным путем было привлечено более 66 миллионов рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечён доход в крупном размере, точная сумма которого будет установлена в ходе предварительного следствия», — сообщила Рязанцева. Участники преступной группы задержаны. Сотруднику полиции и одному из участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кстати, в связи с возбуждением данного уголовного дела в отношении сотрудника полиции, по распоряжению руководителя регионального ведомства генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова, начата служебная проверка. В случае, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.
АиФ — Алтай: последние новости
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