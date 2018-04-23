В Екатеринбурге поймали телефонных аферистов

Екатеринбурге по подозрению в телефонном мошенничестве задержали трех ранее судимых местных жителей. На данный момент ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

Как рассказал «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, мужчины 26, 28 и 29 лет промышляли с декабря 2017-го по март 2018 года. Они рассылали абонентам, живущим за пределами Свердловской области , SMS-сообщения от имени службы поддержки клиентов одного из банков. В них говорилось, что со счета граждан списано 16 000 рублей. Для получения дополнительной информации людям предлагалось позвонить по телефону, указанному в сообщении.

Обеспокоенные люди перезванивали и узнавали от злоумышленников, что с их счета будет произведен платеж за покупку товара в интернет-магазине, либо осуществлен денежный перевод. Для отмены операции потерпевшим предлагали дойти до банкомата и выполнить несколько действий. В конечном счете со счета доверчивых людей списывались деньги.

В настоящее время установлено порядка 20 махинаций. Однако, по словам полицейских, число потерпевших значительно больше.

Ранее подозреваемые были судимы за кражи, грабежи, разбои и мошенничества. Они познакомились в курганской колонии, там же придумали схему обмана людей. В настоящее время злоумышленники арестованы.