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Суд в Москве арестовал второго обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов
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Суд в Москве арестовал второго обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы арестовал Радмира Калимуллина — второго обвиняемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Радмира Калимуллина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 июня", — сказал собеседник агентства.
21 апреля суд, удовлетворив ходатайство следователя, арестовал до 19 июня другого фигуранта дела — Владимира Аникина. Он обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору").
По версии обвинения, Аникин похитил сурдокамеру, принадлежащую ГБУК Москвы «Мемориальный музей космонавтики», с открытой автостоянки. Сурдокамеру похитили с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин.
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