Суд в Москве арестовал второго обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Хорошевский суд Москвы арестовал Радмира Калимуллина — второго обвиняемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Радмира Калимуллина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 июня", — сказал собеседник агентства.

21 апреля суд, удовлетворив ходатайство следователя, арестовал до 19 июня другого фигуранта дела — Владимира Аникина . Он обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору").

По версии обвинения, Аникин похитил сурдокамеру, принадлежащую ГБУК Москвы «Мемориальный музей космонавтики», с открытой автостоянки. Сурдокамеру похитили с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин.