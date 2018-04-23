Жителя Ростовской области задержали за избиение жены

Мужчина подозревается в избиении до смерти своей гражданской супруги. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Инцидент произошел в Зимновниковском районе. 14 апреля подозреваемый поссорился с женой и начал ее избивать руками и ногами. В СУ СК по Ростовской области рассказали, что от полученных телесных повреждений женщина сразу же скончалась.

Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Четверо пострадавших и мать умершего от побоев заключенного подали иск о компенсации морального вреда. Потерпевшие требуют от государства по два миллиона рублей, а мать погибшего — пять миллионов.