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Жителя Ростовской области задержали за избиение жены
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Жителя Ростовской области задержали за избиение жены 

360tv.ru 2 часа назад
Мужчина подозревается в избиении до смерти своей гражданской супруги. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Инцидент произошел в Зимновниковском районе. 14 апреля подозреваемый поссорился с женой и начал ее избивать руками и ногами. В СУ СК по Ростовской области рассказали, что от полученных телесных повреждений женщина сразу же скончалась.
Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Четверо пострадавших и мать умершего от побоев заключенного подали иск о компенсации морального вреда. Потерпевшие требуют от государства по два миллиона рублей, а мать погибшего — пять миллионов.
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