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22-летняя нижегородка зарезала мужа из-за спора о сигаретах
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22-летняя нижегородка зарезала мужа из-за спора о сигаретах 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижегородской области 22-летнюю женщину заподозрили в убийстве мужа. Причиной их конфликта стали сигареты, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитете.
Убийство произошло вТонкинском районе области 20 апреля. По версии следствия, вечером между супругами произошла ссора из-за того, что жена якобы не купила мужу сигареты. Почему-то молодая женщина схватилась за нож и ударила им любимого в грудь. Удар оказался роковым — супруг умер.
Как рассказали в следственном комитете, подозреваемая задержана, она не отрицает свою причастность к насильственной смерти мужа.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
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