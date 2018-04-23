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Семейная ссора из-за сигарет закончилась убийством в Тонкинскм районе
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Семейная ссора из-за сигарет закончилась убийством в Тонкинскм районе 

В городе N 50 минут назад
Фото: В городе N
Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении 22-летней женщины в Тонкинском районе Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 20 апреля женщина поссорилась со своим мужем. Поводом для выяснения отношений стало то, что она не купила супругу сигареты. Когда словесные аргументы были исчерпаны, подозреваемая ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения 27-летний потерпевший скончался.
В настоящее время женщина задержана. Она не отрицает свою причастность к насильственной смерти мужа. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщалось ранее, в Дальнеконстантиновском районе женщину до смерти забил гражданский муж.
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