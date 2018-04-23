Руководитель спортклуба на Кубани снимал на скрытую камеру воспитанниц

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 137 УК РФ. Она предусматривает до двух лет лишения свободы", — сказала представитель СК.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, тренер установил в туалете спортклуба скрытую камеру, на которую снимал воспитанниц. «Мужчина является президентом клуба тхэквондо. Он установил камеру в туалете на батарее, потом эти видеозаписи у него хранились на ноутбуке. Мама одной из девочек об этом узнала и написала заявление [в полицию]», — рассказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что тренер отстранен от занимаемой должности.

По сообщениям местных СМИ, он утверждал, что установил камеру «в целях безопасности» воспитанниц.