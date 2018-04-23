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Руководитель спортклуба на Кубани снимал на скрытую камеру воспитанниц
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Руководитель спортклуба на Кубани снимал на скрытую камеру воспитанниц 

ТАСС 47 минут назад
КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении президента спортивного клуба и тренера по тхэквондо в городе Кропоткин Краснодарского края по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 137 УК РФ. Она предусматривает до двух лет лишения свободы", — сказала представитель СК.
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, тренер установил в туалете спортклуба скрытую камеру, на которую снимал воспитанниц. «Мужчина является президентом клуба тхэквондо. Он установил камеру в туалете на батарее, потом эти видеозаписи у него хранились на ноутбуке. Мама одной из девочек об этом узнала и написала заявление [в полицию]», — рассказал собеседник агентства.
Источник также сообщил, что тренер отстранен от занимаемой должности.
По сообщениям местных СМИ, он утверждал, что установил камеру «в целях безопасности» воспитанниц.
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