Полиция поймала троих екатеринбужцев, которые изобрели хитрое телефонное мошенничество

Отдел «К» областного полицейского главка вместе с ОМОН Росгвардии задержал в Екатеринбурге троих изобретательных телефонных мошенников. Все трое ранее были судимы. Они, пугая граждан якобы совершенными ими фальшивыми покупками, вынуждали их действительно переводить деньги мошенникам — в то время как жертва думала, что она отменяет платеж.

По предварительным данным, трое сообщников — 27, 29 и 30 лет — рассылали эсэмэски абонентам за пределами Свердловской области . Сообщения шли якобы от службы поддержки клиентов одного из банков: в них говорилось, что со счета граждан будет списано 16 тысяч рублей. Для получения дополнительной информации людям предлагалось позвонить по телефону, указанному в сообщении.

Встревоженные граждане перезванивали, а подозреваемые говорили им, что с их банковского счета будет оплачен товар из интернет-магазина или осуществлен денежный перевод. Для отмены этой операции молодые люди предлагали пройти к ближайшему банкомату и выполнить несколько несложных действий. Излишняя доверчивость пострадавших приводила в конечном счете к тому, что с их банковских карт на счета подозреваемых переводились деньги. Известно, что всего таким образом похитили 300 тысяч рублей, но эта сумма может быть значительно крупнее.

В целях конспирации злоумышленники целенаправленно подыскивали будущих жертв из числа жителей отдаленных регионов страны. В материалах уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в качестве потерпевших фигурируют жители пяти регионов России в возрасте от 40 до 79 лет.

— Задержали фигурантов по местам жительства: мужчину 1989 года рождения — в квартире дома на улице Славянской, его подельника 1988 года рождения — на выходе из квартиры в доме на улице Щорса, их третьего компаньона, 1991 года рождения — в квартире на улице Грибоедова. В ходе проведенных в жилищах обысков оперативники обнаружили и изъяли более 100 сим-карт различных операторов сотовой связи и 12 сотовых телефонов, — отметил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых

До суда мошенники останутся под арестом. Расследование дела продолжается.