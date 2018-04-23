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В караоке-баре Башкирии трое пьяных насмерть забили 27-летнего парня
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В караоке-баре Башкирии трое пьяных насмерть забили 27-летнего парня 

АиФ-Уфа 54 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
В караоке-баре Башкирии трое пьяных насмерть забили 27-летнего парня, ЧП произошло 5 марта 2017 года в Кумертау. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
5 марта 2017 года трое пьяных жителей Кумертау в кафе «Соло караоке бар» напали на двух посетителей, избив их руками, ногами и попавшими под руку предметами по голове и телу. Затем они сбежали из кафе, а избитых увезли в городскую больницу. Но 27-летний пострадавший, не приходя в сознание, скончался. Второй парень получил вред здоровью легкой степени. Выйдя из больницы, он назвал напавших, по приметам их задержали.
После проведенного следствия двоих жителей Кумертау признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса РФ, своими действиями приведшие к смерти парня.
Городской суд приговорил 32-летнего жителя к 9 годам лишения свободы, а 30-летнего — к 8,5года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Третий обвиняемый находится в психиатрической больнице. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство. Суд состоится после его выздоровления.
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