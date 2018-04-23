В Дебальцево при взрыве гранаты пострадал человек

ДОНЕЦК , 23 апр — РИА Новости . Один человек пострадал при взрыве гранаты во дворе жилого дома в Дебальцево в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В дежурную часть Дебальцевского горотдела поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов города произошел взрыв. Следственно-оперативная группа, выехав по указанному адресу, обнаружила девушку с осколочными ранениями", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

По данным ведомства, местный житель во время ссоры бросил во дворе многоквартирного жилого дома гранату. Подозреваемый задержан. В отношении него правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «хулиганство» и «незаконное хранение боеприпасов».

"С места происшествия правоохранители изъяли осколки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства. В результате взрыва повреждены окна жилища соседей, был нарушен общественный порядок", — добавили в МВД ДНР.