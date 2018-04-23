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В Дебальцево при взрыве гранаты пострадал человек
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В Дебальцево при взрыве гранаты пострадал человек 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве гранаты во дворе жилого дома в Дебальцево в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В дежурную часть Дебальцевского горотдела поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов города произошел взрыв. Следственно-оперативная группа, выехав по указанному адресу, обнаружила девушку с осколочными ранениями", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
По данным ведомства, местный житель во время ссоры бросил во дворе многоквартирного жилого дома гранату. Подозреваемый задержан. В отношении него правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «хулиганство» и «незаконное хранение боеприпасов».
"С места происшествия правоохранители изъяли осколки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства. В результате взрыва повреждены окна жилища соседей, был нарушен общественный порядок", — добавили в МВД ДНР.
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