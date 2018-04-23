Ещё
В Кашире задержали местного жителя, обокравшего магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кашире задержали местного жителя, обокравшего магазин 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего мужчину, подозреваемого в краже инструментов из магазина и денег в подмосковной Кашире, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Злоумышленник, находясь в торговом зале одного из магазинов, расположенных на улице Стрелецкая, совершил хищение строительного инструмента, после чего незаконно проник в подсобное помещение, откуда похитил кошелек с денежными средствами, принадлежащий сотруднику торговой точки», — говорится в сообщении.
В ходе проведения мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.
РИАМО: последние новости
Сотрудника изолятора временного содержания до смерти избили в Химках Полицейского до смерти избили в Химках Суд в Москве огласит приговор экс‑сотруднику СК России Максименко в пятницу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег174
Индия лишила Россию Су-57479
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»189
Модель Playboy обокрали в Подмосковье26
Москва назвала цель ударов по Сирии37
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение