В Кашире задержали местного жителя, обокравшего магазин

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего мужчину, подозреваемого в краже инструментов из магазина и денег в подмосковной Кашире , говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области

«Злоумышленник, находясь в торговом зале одного из магазинов, расположенных на улице Стрелецкая, совершил хищение строительного инструмента, после чего незаконно проник в подсобное помещение, откуда похитил кошелек с денежными средствами, принадлежащий сотруднику торговой точки», — говорится в сообщении.

В ходе проведения мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.