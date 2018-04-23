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Пьяный мужчина избил жителя Костомукши, ворвавшись в его комнату
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Пьяный мужчина избил жителя Костомукши, ворвавшись в его комнату 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На помощь пострадавшему и его супруге пришли сотрудники Росгвардии.
В Костомукше «мобильный телохранитель» помог женщине вызвать помощь, рассказали в пресс-службе Росмгвардии.
Вечером в пятницу сигнал «мобильного телохранителя» поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны. По адресу клиента немедленно выехала группа задержания. Через две минуты сотрудники прибыли на место — в одно из общежитий города — и выяснили, что вызвала их женщина, живущая там со своим супругом.
Их тихий семейный вечер был нарушен тем, что в комнату ворвался пьяный мужчина и напал на хозяина. На помощь прибыли сотрудники Росгвардии. Нарушитель был передан следственно-оперативной группе. Выяснением причин произошедшего занимается полиция.
По окончании проверки будет принято процессуальное решение о привлечение подозреваемого к ответственности — скорее всего, уголовной.
По материалам: ptzgovorit.ru
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