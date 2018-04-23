Пьяный мужчина избил жителя Костомукши, ворвавшись в его комнату

На помощь пострадавшему и его супруге пришли сотрудники Росгвардии.

Костомукше «мобильный телохранитель» помог женщине вызвать помощь, рассказали в пресс-службе Росмгвардии.

Вечером в пятницу сигнал «мобильного телохранителя» поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны. По адресу клиента немедленно выехала группа задержания. Через две минуты сотрудники прибыли на место — в одно из общежитий города — и выяснили, что вызвала их женщина, живущая там со своим супругом.

Их тихий семейный вечер был нарушен тем, что в комнату ворвался пьяный мужчина и напал на хозяина. На помощь прибыли сотрудники Росгвардии. Нарушитель был передан следственно-оперативной группе. Выяснением причин произошедшего занимается полиция.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение о привлечение подозреваемого к ответственности — скорее всего, уголовной.