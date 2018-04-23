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71-летнего краснодарца обокрали иностранные квартиранты
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71-летнего краснодарца обокрали иностранные квартиранты 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Приблизительно месяц назад трое граждан сопредельного государства в возрасте от 28 до 30 лет переехали в краевую столицу. Они арендовали часть дома у 71-летнего жителя улицы Абрикосовой.
Хозяина как-то не было дома, молодые люди воспользовались этим и похитили металлические изделия, которые лежали во дворе. Парни сдали их в пункт приема металла.
А потерпевший сообщил в полицию о краже.
В УМВД по г. Краснодару уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Никто из подозреваемых ранее не судим. Парням грозит до 5 лет лишения свободы.
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