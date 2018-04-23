71-летнего краснодарца обокрали иностранные квартиранты

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. Приблизительно месяц назад трое граждан сопредельного государства в возрасте от 28 до 30 лет переехали в краевую столицу. Они арендовали часть дома у 71-летнего жителя улицы Абрикосовой.

Хозяина как-то не было дома, молодые люди воспользовались этим и похитили металлические изделия, которые лежали во дворе. Парни сдали их в пункт приема металла.

А потерпевший сообщил в полицию о краже.