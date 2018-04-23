В Исаклинском районе беременная девушка угодила в больницу по вине сожителя

По данным источника в правоохранительных органах, в больницу она попала еще 6 апреля, врачи диагностировали у пострадавшей тупую травму живота и разрыв селезенки. При этом пациентка была на 10 неделе беременности.

Выжил ли ребенок, не сообщается. Однако виновника страданий девушки нашли — главным фигурантом уголовного дела стал ее сожитель. 27-летний парень уже имеет судимость за кражу.

Санкции ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», по которой он сейчас проходит подозреваемым, предполагают наказание до восьми лет реального лишения свободы.